統一獅27日作客洲際交手中信兄弟，隊長陳傑憲卻發生被球隊巴士「丟包」的小插曲，室友林安可也沒注意到他沒上車，還在IG限動發文「人已經平安抵達」，讓陳傑憲好氣又好笑。

陳傑憲還原事發當下情況，他說：「那時候我在飯店門口幫球迷簽名，結果簽完後抬頭發現車子已經開到轉角處了，也來不及衝過去，可能剛好我站的位置是在死角，巴士後照鏡也看不到。」

「重點是我的室友、安可已經在車上，我打給他、他才知道我沒上車。」陳傑憲好氣又好笑地說道。不小心讓室友被丟包，林安可也一臉無辜，「我自己也不知道他沒有上車，是他打給我，我才知道他沒上車。」

獅隊有2台巴士，1台是中午12點出發，讓想提早到球場自主訓練的球員可搭乘，因此不會特意點人數，時間到就會發車，因此後來陳傑憲只能趕快叫計程車來球場，他也提到，當下是因為專心在幫球迷簽名，沒注意到巴士開走，希望球迷下次有這種情況可以幫忙球員注意一下。

而日前陳傑憲在兒子週歲趴上也揭曉二寶性別，確定二寶是男生時他臉上露出有些失望表情，「當然每個人都會希望能湊成『好』字，我自己內心深層也會希望是女生，但後來想想是男生也不錯，同性別的比較有伴可以一起玩也不錯，更何況我很愛我兒子，相信另一個出來我也會一樣愛他。」

至於是否再拚第3胎，陳傑憲先不把話說死，「先2個養看看，照顧小孩不容易，大家都想要給小孩好的資源，如果老婆或家人願意的話再來考慮第3個。」