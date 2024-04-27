好萊塢巨作《Rebel Moon》第2部「烙印之人」日前舉行媒體聯訪，由在片中飾演雙刀戰士「奈美西絲」的韓國演員裴斗娜跟台灣媒體打招呼。她在片中為了拯救弱勢不惜犧牲一切，那現實生活中有類似的經驗嗎？裴斗娜首先笑道：「演員就是一個『犧牲生活品質』的職業」，更坦言有機會希望來台旅遊。

接續首部曲，裴斗娜繼續扮演神秘的雙刀戰士，與主角群一同反抗歷史悠久的專制政府「母星」，她也為該片維持體態，並苦練多種武術。為了要成為好演員，需要放棄原有的生活，「有時我要付出一些努力，有時則要付出一些耐心，但是表演真的很有趣，所以沒關係」。裴斗娜坦言，自己想到台灣祕密旅行，還詢問記者如果到了台北，可以吃什麼美食呢？聽聞「小籠包」之後，還立刻甜笑回應「我真的等不及想吃了」。

「奈美西絲」在片中是守護小孩們的戰士，裴斗娜坦言私底下也很喜歡小孩，「與他們工作要保持一顆純潔的心，他們都感覺得出來」，而她目前雖然單身未生子，但仍感性表示「我把那些小孩當作自己的小孩一樣」，並坦言有時候拍完戲回家，還會有小孩落淚捨不得她走，最後小孩們還有手編項鍊給她，「我一直留著項鍊，這對我來說真的是非常寶貴的東西」。《Rebel Moon - 第2部：烙印之人》現正在Netflix獨家上線。