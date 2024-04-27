根據花旗的研究報告，未來3年內，愛馬仕的業績可能成長至200億歐元。至於對手LV品牌在2022年的營業額，已早先一步突破具有象徵性意義的200億歐元大關。2023一整年，愛馬仕的營收達134億歐元，約143億美元。

歐洲25日，這家柏金包（Birkin）製造業者公布最新財報，上季營收年增17%，達38億歐元，約41億美元，其中以皮革製商品賣得最好。同時，愛馬仕在全球各區域分店的銷售額，也都有雙位數成長，日本更是大漲25%。

美國投資銀行Stifel認為，愛馬仕在今年第一季的業績如此傲人，是因為直接把商品訂價再調高8%至9%。不過，還是賣得嚇嚇叫，這要歸功於愛馬仕最大部門皮革部，以及消費者對愛馬仕的喜好度。同時，愛馬仕的股票也變得更加有防禦性。

今年1月時，當愛馬仕再次把售價調高8%至9%左右。對手LVMH在當月時表示不會跟進，2024年不打算再漲價。LVMH集團旗下有大大小小高達75個有名的牌子，除了家喻戶曉的LV外，還有Dior、Tiffany & Co首飾、Hennessy干邑白蘭地以及Mo?t & Chandon香檳等。

但是LVMH上季的營收表現卻不盡理想，與2023年第1季相比，年減2%，掉到206.9億歐元。雖然LVMH並未單獨列出LV的營收數字，但LVMH的時尚與皮革製品部門的銷售額為104億歐元，也比去年同期要少2%。

愛馬仕股價今年迄今已大漲22%，遠遠把只有小漲4%的LVMH拋在腦後。LVMH前高層表示，全球精品業從2008年全球金融海嘯開始，到新冠疫情結束期間，已經走了10幾年的大多頭。不過，現在已慢慢回歸正常。

不過，不是說多頭已結束，也不是說會出現降價情況，這些奢侈品以及昂貴的時尚商品，在全球還是有一定的市場，只不過不太容易看到售價一直大漲，因已有一定飽和程度。

其中，以中國大陸民眾大舉縮手拉回的程度最大，美國也漸漸賣不太動，對於是否要真的買這麼貴的精品，消費者開始猶豫並舉棋不定。像是LV、Dior還有Chanel等精品，目前售價都要比5年前大漲至少50%。

這位精品界的前高階主管解釋，這不單是反應生產成本增加，還有精品的需求在過去一段時間是有增無減。但不少人已經被愈來愈貴的奢侈品產生抗拒心，甚至連超級大富豪也說，這些精品根本不值這麼貴的價錢。

愛馬仕商品的競爭強項是在包包上，原本1個最基本的柏金包，入手價要10,000美元左右，但之後的售價就一路向上。愛馬仕在2012年時所推出的最高檔包包Sac Bijou柏金包，因為鑲有多枚寶石，故每個包的售價從200萬美元起跳。

另家精品Gucci的擁有者開雲（Kering），在2月時曾說，今年價格不會大幅上調。23日，開雲在公布最新財報時也坦言，上季業績大幅下滑。花旗認為，愛馬仕產品線很齊全，從比較沒那麼貴到超貴的都有。因此，愛馬仕無論是成長性、獲利度以及現金流等，都可以期待的全球精品業者之一。

愛馬仕原本是一家在1837年創立的馬具生產公司，後來連法國拿破崙3世以及俄國沙皇都變成愛用者。目前，愛馬仕在法國本土有54個製造中心，全球45個國家有300間專門店，目前是第6代在經營。