今日下午金門大橋附近海域，1艘波特船進行海上作業時不明原因突翻覆，船上2名本國籍釣客雙雙落海；海巡隊獲報立即派遣線上巡防艇趕往馳援。(圖／民眾提供)

金門大橋附近海域今日下午驚傳1艘波特船翻覆，船上2名釣客雙雙落海；海巡隊獲報立即派遣線上巡防艇趕往馳援，所幸2人均已被順利救起，由海巡艇平安送回漁港。(圖／民眾提供)

金門地區今(27)日又傳出一起釣客落海事件！下午2時許，金門大橋附近海域1艘波特船進行海上作業時不明原因突翻覆，船上2名本國籍釣客雙雙落海。海巡署第金門十二巡防區獲報後立即派遣線上巡防艇趕往馳援，第九岸巡隊第二及第三機動巡邏站也緊出動2車6人，在附近岸際戒護救援；所幸2位落海釣客均已被順利救起，由海巡艇平安送回小金門黃厝漁港，結束一場虛驚；至於翻船原因還有待調查釐清。