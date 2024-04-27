金門地區今(27)日又傳出一起釣客落海事件！下午2時許，金門大橋附近海域1艘波特船進行海上作業時不明原因突翻覆，船上2名本國籍釣客雙雙落海。海巡署第金門十二巡防區獲報後立即派遣線上巡防艇趕往馳援，第九岸巡隊第二及第三機動巡邏站也緊出動2車6人，在附近岸際戒護救援；所幸2位落海釣客均已被順利救起，由海巡艇平安送回小金門黃厝漁港，結束一場虛驚；至於翻船原因還有待調查釐清。
金門地區今(27)日又傳出一起釣客落海事件！下午2時許，金門大橋附近海域1艘波特船進行海上作業時不明原因突翻覆，船上2名本國籍釣客雙雙落海。海巡署第金門十二巡防區獲報後立即派遣線上巡防艇趕往馳援，第九岸巡隊第二及第三機動巡邏站也緊出動2車6人，在附近岸際戒護救援；所幸2位落海釣客均已被順利救起，由海巡艇平安送回小金門黃厝漁港，結束一場虛驚；至於翻船原因還有待調查釐清。
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