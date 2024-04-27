黃柏峰（左）藉酒壯膽 向陳語安表達愛慕之意。（TVBS提供）

方語昕（右）以正宮之姿嗆聲陳語安。（TVBS提供）

陳語安在TVBS、新傳媒原創劇集《完全省錢戀愛手冊》飾演溫柔善良的孫佳莉，卻慘遭男友尹彥凱劈腿，小三方語昕甚至侵門踏戶嗆聲，劇情再度引發網友期待。相較於陳語安的渣男男友，黃柏峰所飾演的大學生則以痴心形象令觀眾印象深刻。

黃柏峰戲裡藉酒壯膽向陳語安告白，卻不勝酒力被扛回陳語安家，讓女方外婆照顧換衣、擦身，翌日酒醒後引發一連串糗事，十分搞笑。被問及是否曾有醉後糗事？黃柏峰笑說：「我是沒有喝醉被別人換衣服的經驗啦。」只記得有次真的喝太多，返家途中不得不讓司機停車兩三次，吐個乾淨才安然到家。

尹彥凱和方語昕在《女兵日記》是著名的CP檔，儘管久未合作，兩人的默契依舊。尹彥凱自爆在《女兵日記》後，自己接到很多渣男角色，對這次演出駕輕就熟。從未演過小三的方語昕，看到劇本時感到非常有趣，自我調侃：「我本來是亡妻耶，都已經埋在土裡，現在復出來演小三？」、「我看我還是回土裡好了！」幽默發言笑翻眾人。