近日網上流傳一段影片，大陸河南省鄭州市升達經貿管理學院內，發生一起小情侶在校內疑「活春宮」，從流出的影片可見，女子跨坐在男子身上，猶如「觀音座蓮」般不斷的扭動身體，前後晃動，而這一幕也讓路過的其他人看得臉紅、害羞不已；對此，該管理學院也證實，目前已加派人手巡邏。

綜合陸媒報導，近日網上流傳一段影片，河南省鄭州市升達經貿管理學院內，有小情侶遭民眾目擊在校內孟子雕像旁「觀音座蓮」激戰；從流出的影片，還可看見兩人扭腰擺臀、深情激吻，並且不斷前後晃動，看的路過民眾臉紅心驚，害羞不已。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「不知羞恥啊，孟子還在旁邊呢」、「開個房吧我天啊！我的眼睛」、「穿著褲子，過乾癮」、「學生沒錢開房正常，以前學校的山上很多做愛的，白天都親眼見到過，晚上更多」、「這是有多飢渴」、「沒脫褲子這種玩法也可以嗎？」、「只是在外面蹭蹭，不要想的多了」、「現在的學生也太開放了」。

對此，該管理學院也證實，確實有情侶在孟子雕像旁的長椅上做出不雅行為，應受到外界譴責，校方目前也加派人力巡邏，避免類似狀況再發生。

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