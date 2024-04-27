中時健康講堂攜手中華自然醫學健康促進學會，今(27)日下午在時報大樓舉辦的免費健康講座，超過百位民眾參加。(黃敬文攝)

今日的免費健康講座在中國時報時報大樓舉辦，現場學會也提供免費血管檢測以及按摩，共有約130位民眾參加。(黃敬文攝)

為向民眾科普自然醫療知識，中時健康講堂攜手中華自然醫學健康促進學會，今(27)日下午在時報大樓舉辦的免費健康講座，超過百位民眾參加，由美國自然醫學醫師、中華自然醫學健康促進學會理事長徐靖嫺主講，分享保健訣竅；中國時報創意行銷中心副總監王勝修表示，健康講堂的宗旨就是「希望全民健康」，盼能善盡企業社會責任，推廣醫療資訊。

今日的免費健康講座在中國時報時報大樓舉辦，現場學會也提供免費血管檢測，共有約130位民眾參加，講座期間徐靖嫺也頻頻與參加者互動，透過問答的方式，讓民眾更加了解自然醫療知識以及自身的保健方法。

王勝修表示，中時健康講堂舉辦已久，除跟醫院合作外，這次也與中華自然醫學健康促進學會合作舉辦免費健康講座，希望大眾了解自己的血液循環狀況，也維持中時健康講堂一貫的宗旨，即「希望全民健康」，以全民健康為第一優先，貫徹企業社會責任。

他說，預計6月份再辦一場300人以上的健康講座，希望把健康資訊傳達給民眾，讓大家了解自己的身體狀況，也了解如何保健。

徐靖嫺表示，自然醫學起源於19世紀歐洲的非主流醫療方式，通常被歸類在替代醫學中，某些自然醫學的理念與治療方式把人體視為一個整體，相信人體存在生命力，有一定程度自癒的能力，因此鼓勵人們或病患盡可能減少外科手術與服用化學藥物，使用自然、不具侵犯的治療方式，來改善病況、促進痊癒及保持健康。

她說，應用於自然療法的方法很多，最基礎的是飲食和有規律的鍛煉，另外也採用許多傳統醫學的治療技術，如針灸、草藥、刮痧、推拿、火罐、花精、水療等，近年傾向自然均衡的飲食治療，回復身體自然平衡。

徐靖嫺指出，很多民眾都會有代謝的問題，往往會伴隨頭痛、頭暈、莫名的抽筋，以及三高及糖尿病等狀況，但這些都可以先預防，且很多病症都是因為血液循環出問題，自然醫學就是預防勝於治療，用純天然方式啟動人體的治癒力以及免疫力，盼藉由講座讓民眾感受到自然醫學的魅力。