準總統賴清德26日在經濟部長王美花及高雄市長陳其邁陪同下視察中鋼，中鋼除了安排參觀研發成果展示廳外，也簡報說明面對碳中和的艱鉅挑戰，中鋼將結盟策略夥伴推動跨公司、跨產業、跨國際合作，創造新商機。

中鋼董事長翁朝棟表示，感謝賴清德於百忙之中親臨中鋼視察指導，了解中鋼營運及鋼鐵產業發展，以及未來如何面對碳中和，也感謝王美花對於實現碳中和所付出的心力，前年更親自南下來參加鋼化聯產先導工場啟用典禮，在經濟部的指導下，中鋼結合石化產業，將中鋼高爐氣、轉爐氣中的CO、CO2捕捉純化轉化成低碳化學品，並完成技術驗證，未來將帶動新材料循環經濟園區的發展。

中鋼總經理王錫欽說明，中鋼積極推動「高值化精緻鋼廠」、「發展綠能產業」兩大主軸，以及「數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型」等三大轉型工作，不再追求量大，而致力精進冶煉技術及智慧製造，提升鋼材品質與價值。同時，持續發展低碳技術，深化 AI於各生產製程環節應用，朝2050碳中和各階段減碳目標務實推進。

賴清德表示，中鋼是業界的領頭羊，帶動許多下游產業，讓鋼鐵業產值超過1兆元，廠商逾7000家，從業人員超過10萬人，可以看出中鋼對台灣產業的重要性，不僅奠定台灣工業及經濟發展基礎，更讓世界看見台灣工業的堅韌實力。對於中鋼今年4月榮獲世界鋼鐵協會2024「永續發展優勝企業」獎項，成為國際認證的先進永續鋼廠，也給予高度肯定。

賴清德指出，此次到視察也關心中鋼如何面臨淨零轉型，他強調，大家必須善盡地球村的責任，如果不減碳，台灣產品恐難在國際市場上持續行銷，在520上任後，他會與大家共同研商，讓中鋼的碳排符合國際要求，相關產業也更加精進。

賴清德進一步說明，碳費的課徵方面確實要有配套措施，一方面讓中鋼可以承受得住，讓企業得以永續發展，另一方面則期勉公司的生產製造方面，更要不斷的精簡、改進流程，這一定要雙管齊下才有辦法。