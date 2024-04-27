重頭戲來了！傅崐萁率訪陸團見王滬寧 重提「馬習二會」盼常來往 @ChinaTimes

大陸全國政協主席王滬寧，今天下午4點在人民大會堂新疆廳，會見立法院國民黨立委訪問團一行。在雙方開場白致詞時，王滬寧表示，這次訪問團的登陸時機，正值立法院新會期開啟之時，能夠到大陸訪問很不容易，也很有誠意，也很有意義。傅崐萁表示，國民黨立委帶著台灣的新民意，全力推動兩岸的大和平，並表達台灣的百工百業非常歡迎大陸同胞能夠走進台灣，認識台灣，瞭解台灣。

王滬寧表示，前不久馬英九先生到大陸訪問，中共總書記習近平在接待時講了四個堅定，就是要堅定守護中華民族共同家園，堅定創造中華民族綿長福祉，堅定築牢中華民族共同體意識，堅定實現中華民族偉大復興。

王滬寧表示，習近平總書記的講話，在廣大同胞心中引起了強烈反響，也為大陸進一步做好對台交流合作工作指明方向。

王滬寧表示，大陸方面要堅持以習近平總書記的指示和重要講話精神為指導，全力做好對台交流合作工作，要堅持九二共識、一個中國、反對台獨分裂活動和外部勢力干預，同台灣同胞一起為同胞謀福祉，為台海謀和平，為民族謀復興。

王滬寧表示，「我們都是中國人，都屬於中華民族是一家人，一家人我們就應該常來常往，經常交流，越走越近，越走越親。」

王滬寧表示，這次國民黨立委訪問團登陸時機，正值立法院新會期開啟之時，能夠到大陸訪問很不容易，也很有誠意，也很有意義。「相信各位的努力一定會在廣大同胞中產生強烈的反響，也會對兩岸關係發展產生積極的意義。我們也希望大家到大陸多來多看。」

傅崐萁致詞時首先感謝北京的邀請，「讓我們此行在春暖花開的時節來到大陸，這是一個新的機遇。」希望兩岸能夠合作、和平有序。此行是代表國民黨中央政策會以及立法院黨團帶來台灣的新民意。

傅崐萁表示，希望此行能夠恢復2016年以前，兩岸的大交流、大繁榮、大和平、大合作，讓台灣的百工百業都深深地感受到兩岸一家，不只是同文同種、同血緣、同祖先。我們講一樣的話，我們讀一樣的書，我們更有一樣的同根同源的祖先。「希望國共之間在過去交流的基礎上，以及我們共同的認知上，一起深化兩岸的交流。」

傅崐萁表示，過去8年兩岸關係斷線，希望此時此刻國民黨立委帶著台灣的新民意，全力推動兩岸的大和平，大家一起來合作，面對全世界的新挑戰，也再次表達台灣的百工百業非常歡迎大陸同胞能夠走進台灣，認識台灣，瞭解台灣。」

今天的會見，由國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌等人陪同。