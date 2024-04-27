嘉義市長黃敏惠肯定「市訂雙語教材」可作為發展教學及觀光，很實用。（廖素慧攝）

外籍教師分享參與雙語教材編製的心得。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠頒獎給口說英語競賽前三名國中團隊。（廖素慧攝）

嘉義市發展雙語教學多年，近來才花費250萬元編製完成首套「市訂雙語教材」實體本，以英語為主介紹在地人文歷史及美食，作為6、7年級教學用，27日發表，市長黃敏惠預告8月將率教育團隊赴美交流，促進語文教學及觀光發展。

嘉市府教育處指出，「市訂雙語教材」歷時1年、花費250萬元編製發行4冊，內容有檜意森活村、市立美術館、市立博物館等特色景點，火雞肉飯、東市場、文化路夜市等美食餐飲介紹，也有城隍廟、嘉義古道、交趾陶、木都等文史，以及嘉義公園、蘭潭、樹木園等自然景色，是學生向外國友人介紹在地文化的好資料。

這套雙語教材是市府英語師資團隊（本籍與外籍老師）與英語教學業者合作開發，發布會上有4名外師分享他們對這本專屬獨嘉雙語教材的想法，有外師說透過參與教材編製，更認識嘉義在地文化，也期待學生透過教材讓外國學伴認識嘉義。

市府教育處長郭添財說，這套雙語教材透過「建置虛擬情境雙語教學平台」，用生活情境的英語對話方式呈現，將作為國小6年級及國中1年級市聘外師上課教材，提升學生英語能力，鼓勵學生們用英語向世界介紹嘉義市的故事。

市長黃敏惠表示，語文是推展觀光很重要的工具，這套教材可以用來教學、也可以運用到推介觀光，嘉義市持續深耕精進雙語教學，以促進孩子不斷提升語文能力，今年8月更將率教育團隊到美國交流取經，同時將嘉義市的特色文化帶到美國。

前市府教育處長林立生也到場關心，此外，會中也頒獎表揚「話我嘉市」口說英語競賽獲勝團隊，此次共33組報名，有11組進入決賽，結果國中組第1名興華中學、第2名宏仁女中、第3名大業實中及嘉義國中。