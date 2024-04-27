基隆市66歲陳姓男子，在網路上認識一名自稱瑜珈老師之女子，表示她人在國外要向陳男借銀行帳戶提款，陳男因此到銀行領錢，行員驚覺有異請警方到場協助，所幸帳戶內並無不明金流匯入。

經警方了解，該名66歲陳姓男子表示於網路上認識一名自稱瑜珈老師之女子，雙方加Line後開始聊天，該名瑜珈老師表示自己身在國外，需要借助陳男的帳戶協助匯入款項並請陳男提款交付，如任務達成即可獲得酬庸，陳男不疑有他至銀行欲辦理提款，所幸帳戶內並無不明金流匯入，且陳男亦未將提款卡及密碼交付予詐騙集團。警方一聽即於現場向陳男表示，此為詐騙集團常見之詐騙手法，經警方解釋後陳男才驚覺自己遭受騙，趕緊切斷與詐騙集團之聯繫，成功與行員合作攔阻詐騙。

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