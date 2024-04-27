彰化縣前縣長魏明谷近日在LINE群組發布以立委陳素月照片為主的「陳立委要選縣長，風聲請你大放送」長輩圖，他今天證實該圖獲陳素月同意才發的；被宣布投入彰化縣長選戰的陳素月未否認，並表示，在地方跑行程時，頻有支持者問她參選縣長一事，雖然現在時間還早，但她的確已開始準備了。

目前彰化政壇被認為有可能投入下屆彰化縣長的人選中，民進黨陣營除了陳素月，還包括彰化市長林世賢及立委陳秀寳、黃秀芳，以及多次表達參選意願的彰化市前市長邱建富。林世賢表示，「積極準備」；陳秀寳與這屆參選彰化縣長落敗的黃秀芳雖都強調以做好現階的工作為主，但對參選與否都未說死；邱建富說，一直在準備中。

國民黨陣營中，浮出枱面的人選有現任縣長王惠美指定的接班人、彰縣府工策會總幹事洪榮章，他是黨工出身，口才極佳，已積極在各地跑行程；此外，立委謝衣鳯及議長謝典林姊弟都被認為有參選可能，其中身兼國民黨彰化縣黨部主委的謝衣鳯說，把目前的工作做好才是最重要的。民眾黨彰化縣黨部主委、縣議員張雪如也可能參選，對此她強調，只要黨有需要，全力以赴。

魏明谷目前擔任財團法人中小企業信用保證基金董事長，他發布的長輩圖會引發熱議，是因為彰化政壇都知道魏明谷與陳素月有著師徒關係，同屬民進黨新潮流派系，陳素月的從政之路就是在魏明谷擔任立委時開始，當時她在魏明谷的立委服務處擔任助理，之後再選上縣議員，並於2015年間補選當選立委，之後因基層服務扎實，獲鄉親肯定，連任立委迄今。

魏明谷表示，國民黨的王惠美已是第2任，下屆彰化縣長選戰勢必是群雄並起的局面，他雖也常被支持者詢問是否要東山再起，但他知道長期經營地方的陳素月已做好參選準備，陳素月是相當適合的人選，因此才會透過社群向大家推薦，該張長輩圖是他自己做的，發布之前有問過陳素月。

由於520新總統就任日期還未到，民進黨各縣市黨部黨職人員改選也還在進行中，魏明谷此時替陳素用釋出將參選彰化縣長的訊息，外界普遍認為「會不會太早？」地方人士推測，有可能民進黨內有意問鼎彰化縣長的人已開始有動作，因此逼得早就在做準備的陳素月提早出手。

陳素月接獲媒體電話詢問時指出，她知道魏明谷在群組發的參選圖，是魏主動幫忙發的，對於老長官的力挺，心懷感謝。她現階段以做好目前的工作為主，近期她在地方跑行程時，不斷有支持者及民眾鼓勵她出來參選彰化縣長，也有很多人在問她的意向，因此她同時也做好參選的準備。