警方另與環保局人員共同在轄內噪音車熱點聯合稽查取締「改管」歪風。（圖／警方提供）

警方另與環保局人員共同在轄內噪音車熱點聯合稽查取締「改管」歪風。（圖／警方提供）

警方另與環保局人員共同在轄內噪音車熱點聯合稽查取締「改管」歪風。（圖／警方提供）

板橋分局為斷絕幫派不法獲利來源並徹底剷除轄內不法份子，針對幫派組織賴以維生之行業處所，規劃專案勤務，運用組合警力，針對轄內黑道據點、圍事、依附行業及易出入場所，如當鋪、卡拉OK、養生館等處所展開高強度、高密度威力掃蕩臨檢，期間查獲違反菸害防制法1件1人、毒品案3件4人。

警方另與環保局人員共同在轄內噪音車熱點聯合稽查取締「改管」歪風，針對機動車輛產生的噪音污染以及各項重大交通違規項目進行大執法。以交通稽查方式，針對改裝車、噪音車等車輛加強取締、告發，共攔查百餘多輛汽機車，取締無照駕駛4件，車輛改(換)裝排氣管產生噪音由環保局檢驗，共計取締20輛汽機車不合格，依噪音管制法等相關規定告發。

板橋警分局長陳宇桓表示警方強力執法，呼籲年輕人勿使用line、臉書等通訊軟體，號召朋友在道路上危險駕車、競速，切勿以身試法。駕駛朋友們切勿任意改裝車輛製造噪音，妨礙民眾安寧及生活品質。而類似的環警監聯合稽查工作，將持續針對重點區域或路段擇地設置攔檢點，警方也會加強執行巡邏、路檢勤務，還給居民安寧的居住空間。另持續嚴格取締酒後駕車、路口不停讓行人、落實執行護老專案保護長者，取締未禮讓行人等各項交通違規，民眾切勿心存僥倖，以免違規受罰造成荷包失血。

警方持續全面加強稽查工作以展現執法決心與能力，並利用各種機會加強宣導，促使民眾提升守法觀念，共同營造本市安全、順暢的行車空間。