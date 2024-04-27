翁董事長首先代表公司感謝賴副總統百忙之中親臨中鋼視察指導，了解中鋼營運及鋼鐵產業發展，以及未來如何面對碳中和。他也感謝王部長對於實現碳中和所付出的心力，前年更親自南下來參加鋼化聯產先導工場啟用，在經濟部的指導下，中鋼結合石化產業，將中鋼高爐氣、轉爐氣中的CO CO2捕捉純化轉化成低碳化學品，並完成技術驗證，未來將帶動新材料循環經濟園區的發展。他也感謝陳市長對中鋼的支持，責成中鋼協助下游客戶建立碳盤查能力，中鋼也參與高雄市政府倡導的高雄淨零大聯盟，派專家投入碳盤查及管理的教育訓練課程。

王總經理簡報說明，中鋼積極推動「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」兩大主軸，以及「數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型」等三大轉型工作，不再追求量大，而致力精進冶煉技術及智慧製造，提升鋼材品質與價值。同時，持續發展低碳技術，深化 AI於各生產製程環節應用，朝2050碳中和各階段減碳目標務實推進，這也是部長過去迄今已召開33次的淨零碳排會報所設定的目標。

副總統聽取簡報後表示，中鋼是業界的領頭羊，帶動許多下游產業，讓鋼鐵業產值超過1兆元，廠商逾7千家，從業人員超過10萬人，可以看出中鋼對台灣產業的重要性。

副總統進一步表示，今天到中鋼來，另一個重點就是關心中鋼如何面臨淨零轉型。在聽取簡報過程中，副總統數度提出看法，並就氫能產製與運輸、綠電、碳封存及碳費徵收等議題，與在場的部長及市長廣泛的交換意見。副總統強調，我們必須善盡地球村的責任，如果不減碳，台灣產品恐難在國際市場上持續行銷，在520上任後，他也會與大家共同研商，讓中鋼的碳排符合國際要求，相關產業也更加精進。最後，副總統也表示，碳費的課徵方面確實要有配套措施，一方面讓中鋼可以承受得住，讓企業得以永續發展，另一方面則期勉公司的生產製造方面，更要不斷的精簡、改進流程，這一定要雙管齊下才有辦法。

王部長致詞時表示，中鋼一直以來致力節能減碳，以中鋼現有的碳排強度水準，來進行歐盟ETS碳定價規則試算，中鋼於2013年至2023年可獲免費核配額度有1157萬噸餘額，等於中鋼如果設廠位置在歐洲，是不需要被課徵碳稅。如以目前環境部課徵碳費方式，經試算中鋼所需要繳交的碳費，將使公司面臨更嚴峻的的環境與生存壓力。所以經濟部會再將產業所遭遇的問題及困難，向環境部反映，並持續溝通，讓碳費的課徵能更細緻規畫，不然會讓傳統產業如鋼鐵、水泥、石化等，帶來相當大的影響。此外，台灣因為有產業聚落，像小港的臨海工業區有鋼鐵廠和眾多石化廠，所以鋼廠排的二氧化碳可當作石化產業的原料，雖然目前示範量體不高，看起來是可以成功，包括長春石化等國內石化業者，啟用時也有來參加鋼化聯產先導工場落成典禮，相當樂見中鋼將廠內的二氧化碳純化轉為化學品原料。