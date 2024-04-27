立委廖偉翔會勘「公96」公保地後，於27日表示，台糖規畫將短期出租作為停車場，增建1036汽、機車停車格，請市府盡速審核發證；並建議興建轉乘接駁站，以舒緩交通阻塞及車位不足問題。（立委廖偉翔提供／陳淑芬台中傳真）

台糖「公96」公保地逾萬坪土地荒廢多時，附近中榮增建醫療大樓、台積電擴建均將吸引人口進駐。立委廖偉翔會勘後今天表示，台糖規畫短期出租作停車場，增建1036汽、機車停車格，請市府盡速審核發證，並建議興建轉乘接駁站，因應未來交通阻塞及車位不足問題。交通局回應，停車場送審後，將盡速審核，並視接駁規畫予以協助。

「公96」用地已納台中市都市計畫主要計畫案辦理變更，附近近年發展快速人口湧入，立委廖偉翔接獲附近居民反映，當地停車空間不足、福科國中擴校等需求，26日邀集台糖及台中市交通局等單位會勘。

廖偉翔今天表示，「公96」附近車位長期不足，目前台中榮總增建醫療大樓、未來台積電擴建，都將吸引大量人口進駐，停車問題恐更嚴重。台糖規畫近期將「公96」短期出租改建為停車場，預計增建機車位228格、小客車位715格及大型車位93格，共1036格汽機車停車格，紓解停車位不足問題。

廖偉翔說，未來附近道路恐交通負荷沈重，建議在「公96」用地設榮總、澄清醫院、中部科學園區等轉乘接駁站，透過公眾運輸減少車流，舒緩交通問題。此外，福科國中有擴建需求，希望中市都發局與台糖公司協調，活化土地造福地方居民。

「公96」目前屬公保地，興建停車場須依「都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法」規定，申請臨時路外停車場使用。「樂觀其成！」台中市交通局回應表示，業者依規定申請停車場，交通局將盡速審核，至於接駁站將視規畫予以協助，盡速紓解附近交通問題。

台中市都發局指出，台糖「公96」總面積1萬6938坪，回饋50％土地給中市，已納入台中市都市計畫的主要計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案辦理變更，草案為變更公園5.6公頃，住宅區及公園用地各2.8公頃，已於2020年4月7日報請內政部審議，目前屬公共設施保留地，將廣納、考量地方意見、需求，經檢討後再送研議變更方案。