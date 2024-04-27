女星楊紫瓊是奧斯卡首位亞裔影后，又與愛情長跑多年的法拉利總裁尚陶德（Jean Todt）結婚，事業愛情可謂兩得意。最近楊紫瓊再傳來好消息，她獲得美國最高平民榮譽，由美國總統拜登親自頒發「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom），頒獎典禮將於5月3日在白宮舉行。

綜合外媒報導，61歲的楊紫瓊被選為美國一年一度頒發的「總統自由勳章」獲獎者，她也是首位獲得此勳章的華裔女演員；總統自由勳章與國會金質獎章並列美國最高的平民榮譽，受獎者不需要是美國公民，所以馬來西亞華裔的楊紫瓊是符合資格的。

而總統自由勳章主要是表揚對美國國家安全或利益、世界和平、文化或其他重要公共或私人事業，做出特別傑出之貢獻的人；頒獎典禮將於5月3日在美國白宮舉行，總統拜登會親自頒發勳章給楊紫瓊。

過去曾獲總統自由勳章的演藝圈人士，包括已故的「貓王」艾維斯普里斯萊、拿過兩屆奧斯卡影帝的湯姆漢克斯和好萊塢大導演史蒂芬史匹柏等，非美國公民的獲獎者最知名的有已故諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女，及已故前英國首相柴契爾夫人。