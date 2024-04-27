凌晨突爆6.1強震！先上下再左右 郭鎧紋分析「這原因」：地震波像高鐵直衝台北 @ChinaTimes

今（27）日凌晨發生芮氏規模6.1、5.8的地震，中央氣象署表示這兩起地震都是0403花蓮大地震的餘震，台灣大學地質系名譽教授陳文山也指出，至目前為止有約9成的餘震都發生在主震的破裂面上，短期內依然可能會持續調整應力，但附近的3個斷層已近百年沒有大規模地表變動或發生規模7以上的地震，應關注是否會因為被先前的主震影響，進而產生類似規模的地震。

陳文山今日在臉書提到，1951年時花東發生了一系列的地震，當年10月22日花蓮外海連續發生規模7.1、規模7.0的地震，造成米崙斷層錯移，接著11月25日玉里、池上間又發生一起規模7.1地震，造成瑞穗斷層、池上斷層以及玉里斷層（中央山脈斷層系統）的錯移，「這表明1951/11/25的台東地震受到1951/10/22花蓮地震的影響，從而調整了整個縱谷斷層系統的應力分佈。在目前狀況下，是否會再度發生在2024/04/03花蓮ML7.2地震之後？」

陳文山解釋，0403大地震的主震位於嶺頂斷層，而此斷層屬於縱谷斷層系統，與中南段的瑞穗斷層、池上斷層、利吉-鹿野斷層相連，雖然池上斷層南段和瑞穗斷層分別在1951年的台東地震以及2003年的成功地震中釋放能量，但奇美斷層、利吉–鹿野斷層以及池上斷層北段近百年來卻沒有發生大規模地表變動，或是規模7.0以上的地震。

陳文山認為，雖然規模7.2的主震可能已經將嶺頂斷層的大部分能量釋放掉，但這起地震是否可能導致縱谷斷層系統整體的應力分布產生變化，甚至影響南段的斷層系統釋放應力，進一步產生類似規模的地震，是後續需要關注的重點。