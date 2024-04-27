市長陳其邁親自頒獎，感謝獲獎勞工及工會在市政建設、飛安、音樂、製造、看護等業界的貢獻。（高市勞工局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市政府勞工局27日表揚本外籍模範勞工、績優工會，市長陳其邁親自頒獎，感謝獲獎勞工及工會在市政建設、飛安、音樂、製造、看護等業界的貢獻，勞動節前夕，特地致上謝意。

今年勞工局表揚74名模範勞工及42家優良工會，陳其邁表示，感謝每位在高雄努力工作的勞工朋友們，協力促進市政建設及工商發展，讓大家對高雄市政建設進步有目共睹。

模範勞工吳織萍任職中華航空公司運務員，除多次本於飛航安全妥善處理旅客需求提升航空服務品質、間接發展良好國民外交，並善盡職工福利委員會委員職責，主動與國防部共同攜手策劃參訪活動，無形加強軍民感情融洽與支持，提升緊密的國家安全網。

任教於國立中山大學與台南藝術大學之旅歐低音號演奏家湯志偉，畢業於瑞士巴賽爾音樂院並以優異成績獲得音樂家演奏文憑，舉辦多場個人獨奏表演會外，更受邀參與眾多交響樂團與音樂節活動，演奏足跡遍及國內外。

印尼籍模範勞工安蒂為撐起家裡經濟與養育責任，選擇來台擔任家庭看護，照顧82歲腦中風阿嬤，協助復健與配合煮食較清淡料理，並常鼓勵阿嬤，經歷2年多照顧，使阿嬤身體狀況復原進步良多。

越南籍模範勞工阮文江來台任職製造業已5年，透過持續學習精進也摸索出許多趣味與成就感，作業技術備受讚揚，並進而傳承創新幫助更多同鄉新進者，期盼持續在台灣擘劃美好未來。