新竹縣政府積極推廣吉祥物皮皮獅，以其可愛、活潑的形象行銷新竹縣的觀光亮點，為促進皮皮獅與當地觀光產業商家的合作，縣府近日增訂「吉祥物專用圖檔及衍生性授權產品收取授權金基準表」，開放新竹縣在地商家業者「免授權金」即可申請皮皮獅圖檔授權，歡迎業者與縣府攜手共推吉祥物萌經濟，擴大宣傳效益。

皮皮獅是台灣好行獅山線孕育而生的吉祥物，多年來在新竹縣引領著無數遊客遊覽縣內各大觀光景點，並以其活潑親切的形象，生動地傳達政策或活動內容，是最稱職的觀光大使。縣長楊文科表示，希望透過官方授權方式，讓皮皮獅與各觀光產業業者更加緊密結合，近一步帶動產業發展。

交通旅遊處長陳盈州指出，皮皮獅經常透過竹縣好好玩FB粉絲專頁及Instagram發布各種旅遊及美食資訊，隨著皮皮獅知名度的累積，不少業者洽詢合作事宜，因此增訂吉祥物的相關授權金基準表，特別針對設立於縣內並領有合法設立證明文件的店家，提供免收授權金並授權2年的優惠。

非設立於竹縣的商家業者，則每項商品需收取5000元的授權金，同樣授權期為2年，期吸引更多有興趣的業者申請，並推動開發一系列皮皮獅周邊商品。

交通旅遊處說明，有意申請吉祥物授權的商家，請洽詢觀光企畫科，相關文件可至縣府交通旅遊處官網下載使用。也可關注竹縣好好玩臉書粉絲專頁，除了追蹤皮皮獅的最新動態外，同時接收皮皮獅口袋名單的竹縣美食、網美景點以及各項活動最新資訊。