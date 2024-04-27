廣州發布雷雨大風橙色預警，局地出現龍捲風。（廣州天氣）

廣州市增城區氣象公共服務中心官方微博「@增城天氣」27日消息，增城氣象台當天15時23分發布龍捲警報，預計未來增城區中南部可能有龍捲，最大陣風11-12級。請立即組織防禦，尤其是鐵皮頂廠房、工棚和防風能力差的其他建築物的業主儘快組織人員撤離。

稍早前，廣州增城區發布暴雨橙色預警稱，預計增城區部分鎮街三小時雨量將接近或達到50毫米，增城區氣象台於4月27日15時15分將增城區暴雨黃色預警信號升級為暴雨橙色預警信號，增城區冰雹橙色預警信號和雷雨大風橙色預警信號同步生效中，提醒注意防風防雨防雷防雹。

另據「@佛山天氣」消息，有網友報料，15：05分廣州白雲鐘落潭鎮出現局地龍捲風。

「@廣州天氣」確認了白雲鐘落潭出現龍捲的消息：「從氣象監測到的數據來看，白雲鐘落潭疑似出現龍捲風，工作人員正赴現場調查中，稍後發布詳細資訊。雷達監測系統顯示白雲鐘落潭區域雷達回波圖、風場圖出現龍捲特徵。」”

廣州黃埔區氣象台「@黃埔天氣」消息，廣州黃埔區氣象台4月27日15時13分發布龍捲警報，預計未來黃埔區九佛街、龍湖街、新龍鎮、永和街可能有龍捲，請立即組織防禦，尤其是鐵皮頂廠房、工棚和防風能力差的其他建築物的業主儘快組織人員撤離。

同日，「@廣州天氣」發布雷雨大風橙色預警信號：

目前有強雷雨雲團正在影響廣州，預計未來1~2小時廣州市天河、越秀區有強雷雨，並伴有10級以上陣風和強雷電。從27日15時32分起，廣州市天河、越秀區雷雨大風橙色預警信號生效，後期不排除升級預警信號可能性，提醒注意做好防禦工作。