中信兄弟洋投德保拉開季苦吞3連敗，仍在尋求本季首勝，總教練平野惠一認為，除了球威下降、中職打者對他熟悉外，另外就是在大量失分的半局時都是失投球較多的情況，希望下次他登板時，能看到他展現危機處理能力，把傷害降到最低，「能少失1分是1分。」

德保拉本季先發出賽4場，雖然都能至少投到6局，但每場都有失分情況，近2戰更出現大量失分的情況，17日對富邦悍將6局失8分（6責失）、23日對樂天桃猿6局失5分皆為責失，除了第1戰對台鋼雄鷹無關勝敗外，其餘3場皆承擔敗投。

「棒球就是這樣，不一定開季勝場就能開張。」平野惠一認為，相信德保拉如果能拿到本季首勝後就會漸入佳境。去年球季德保拉也是從2連敗開季，但在第3場先發就拿下勝投；而他在2020年剛來台時曾面臨開季5連敗的情況。

平野惠一認為，德保拉來台第5個球季，球威下滑或是台灣打者對他熟悉度提高都是可能造成開季1勝難求的原因，「但也是有其他因素，尤其是許多被大量得分的半局都是因為失投球比較多，希望他下次能看到他在有危機時能夠盡量把傷害降到最低。」

投手教練王建民認為，前役面對桃猿的比賽，德保拉前6局的投球內容還可以，但在7局續投時卻接練被敲安打導致單局大量失分，「可能他想搶好球、趕快抓出局的想法剛好被對手掌握到，打者積極出棒，也會跟他溝通，在好壞球的交互應用可以再調整。」