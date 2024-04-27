統帥大樓開拆，預計兩週拆完。（王志偉攝）

花蓮市北濱街2號紅單危樓，大型機具已進場，明早開拆。（王志偉攝）

花蓮市富凱大飯店拆除順利，預定5月5日拆完，恢復周邊部分道路。（王志偉攝）

花蓮因強震，近期有4棟大樓正在拆或要拆，另有一棟吉安鄉「麥當勞」被列紅單危樓，縣府評估後憂倒塌，排定5月5日後排拆，將是強震以來要拆除的第13棟；麥當勞業者說，吉安店已開了20年，市區藍天麗池飯店對面也有間麥當勞受影響，配合飯店拆除，下週一起暫停營業。

4棟拆除大樓，包括正在拆的「富凱大飯店」、「統帥大樓」，「藍天麗池飯店」排5月1日拆，「花蓮市北濱街2號大樓」明早拆，以及吉安鄉「麥當勞」大樓。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆說，吉安鄉麥當勞在0403已受創，被貼紅單列危樓，23日餘震後受損更厲害，擔憂恐倒塌，列拆除建物，已請廠商先做鋼樑支撐，因目前與近期有4棟建物拆除中，需要調用機具，時間排定到5月5日後拆除。

鄧子榆說明現階段拆除進度，藍天麗池飯店5月1日開拆，富凱大飯店預計5月5日拆完，讓市區恢復部分路段通行；統帥大樓昨天開拆，考量鄰近醫院，晚上停工，預計2週拆完。北濱街2號建築物規模量體沒那麼大，需要10天，明早上進場拆。

麥當勞業者楊政道說，吉安店已開業超過20年，藍天麗池飯店對面麥當勞，也受到影響，下週一起暫停營業。吉安店面為承租，若確定拆除，之後是等重建或是要另外設點，都要重新評估。

不僅麥當勞受到影響，市區有多棟大樓同時開拆，交通封閉，車流壅塞，周邊商店接連受到影響，面對地震天災頗顯無奈。