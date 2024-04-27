導演M.奈沙馬蘭(右)、女兒兼歌手瑟莉卡沙馬蘭(左)。（華納兄弟提供）

驚悚大師M.奈沙馬蘭繼《詭老》後再推新作，他親自執導的新片《圈套》找來歌手女兒瑟莉卡在電影中飾演知名歌手「Lady Raven」，將演唱會結合驚悚劇情，更找來演員喬許哈奈特擔綱演出，意想不到的劇情轉折讓網友直呼好期待。

現年45歲的好萊塢男星喬許哈奈特自演出2001年的作品《珍珠港》後一砲而紅，號稱當年最受矚目的鮮肉男星，迷倒一片少女心。近年來多參與獨立製作的他，每加入商業大作便會引起大批討論。這次他在《圈套》中的角色似乎也不如看起來的單純，預告更將劇情指向「也許他就是殺人犯」。

《圈套》由M.奈沙馬蘭自編自導，主要演員包含喬許哈奈特、艾莉兒多諾格、海莉米爾斯和艾莉森皮爾，潛力歌手瑟莉卡沙馬蘭也在片中演出。故事描述一名父親陪同青少年女兒參加一場流行音樂演唱會，他們後來發現自己正處於一場黑暗邪惡的活動，整場演唱會其實將是一場不為人知的誘捕「圈套」，到底誰是獵人，誰又是獵物。《圈套》預計8月8日在台上映。