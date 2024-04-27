日本東部外海小笠原群島附近27日下午發生規模6.9深層地震。

日本東部外海小笠原群島附近，當地時間周六（27日）傍晚5時36分（台灣時間下午4時36分）發生規模6.9地震。日本氣象廳資料顯示，這起地震深度540公里，最大震度3級出現在隸屬東京都管轄的外島村落小笠原村，關東部分縣市也有感。

綜合日本靜岡第一電視台、福島電視台報導，日本東部小笠原群島在周五下午5時36分發生規模6.9地震，東京都除了小笠原群島母島上的小笠原村以外震度均為1級，宮城縣、福島縣、茨城縣、栃木縣、琦玉縣、千葉縣、神奈川縣最大震度2級，山形縣、群馬縣、山梨縣、靜岡縣最大震度1級。

日本氣象廳說，這起地震震央位於小笠原群島西部海域，無須擔心會有海嘯出現。

有日本網友聯想到將近9年前這處海域曾有強震。2015年5月30日晚間，小笠原群島以西海域發生規模8.1的強震，地震深度681公里，這是1900年以來全球規模8以上地震深度最深紀錄，日本全境47個都道府縣震度都在1級以上，最大震度5強出現在小笠原群島的母島與神奈川縣，並未引發海嘯，日本各地無人遇難死亡，13人受傷。當時連台灣的花蓮市、台東蘭嶼、基隆市、彰化市、雲林縣斗六市也測到震度1級。