台灣流浪動物實施零撲殺政策，衍生人犬衝突問題，台南市首創可暫置流浪犬的「寵物友善專區」，1年多來在全市37區盤點百餘處場域卻遇困境，僅有仁德區符合資格，正以「示範區」興建，預計最快8月啟用，盼成為帶動各區設置的標竿。

根據農業部2022年委託調查，台南市共有1萬1000多隻遊蕩犬，全市現有的南區灣裡、善化區與學甲區3大寵物收容所最多僅能收容1000多隻，收容空間嚴重不足，主要仍靠「放養」，遊蕩犬數量雖有逐年遞減，仍常發生人犬衝突。

人犬衝突近年成為台灣民眾新生活困擾，建置1棟合格的收容所動輒上億，審核曠日廢時，最先啟動龍浪犬零撲殺政策的台南市動保處，1年多前提出可暫置流浪犬的「寵物友善專區」構想，在流浪犬出沒地附近，找簡單安置的空間興建圍籬，提供可移動式的木製狗屋，放置貨櫃屋當管理室與飼料倉庫，所需的建置成本不到合格收容所的10分之1。

辦法提出1年多來，台南市動保處盤點37區百餘處場域卻遇上3大問題，包括提供場域地目不符、土地所有權人不同意，最大問題還是地方民眾反彈，最後僅在仁德區奇美博物館的台1線對面，承租1公頃台糖用地，獲得地方支持，作為全台首座「寵物友善專區」示範區，現已發包施工，預計最快8月完工啟用。

雖然屢屢碰壁，台南市動保處副處長洪振凱仍持續尋找各行政區適合地點，他26日陪同台南市議員蔡麗青、邱昭勝與東和里長曾靖凱在安南區會勘多處場域，整合地方意見帶回研商。

台南市動保處盼仁德寵物友善專區今年啟用做出好口碑，帶動其他行政區順利推動專區設置。