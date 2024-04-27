「象迷妹」陳天仁擁有甜美外型和苗條身材，時常透過社群分享生活點滴的她，近日大方分享火辣美照，卻因部分網友的回應，讓她直呼「我以後不發深夜福利了。」

陳天仁近日在Threads曬出一張穿著繞脖泳裝的辣照，表示「只有工作才敢穿的衣服（不是深夜的福利）」，只見因為胸前挖洞設計，讓她微露東西半球，襯托出白皙光滑肌膚，相當養眼。

陳天仁分享辣照。（圖／取自陳天仁Threads）

不過有網友留言問「請問妳是從事什麼行業的」，她回應「嗨嗨你有尊重嗎？」並附上一個眼睛含淚的表情符號，未料卻引來其他人不滿，「自己穿成這樣還怪別人沒尊重」，而該網友也表示，自己只是詢問並沒有惡意，陳天仁隨即道歉解釋，「我只是開玩笑噹一下而已啦，因為職業有寫在首頁上，抱歉抱歉。」

不過事後陳天仁再發文吐露心聲，直言「這裡的人都好兇哦嗚嗚，我以後不發深夜福利了」。陳天仁去年和男星周孝安結束2年短命婚，剛離婚時她曾被小10歲男店員搭訕，互加IG後沒密切聊天，某天在路上遇到，男方牽著一位年輕妹子，她本想打招呼，想不到對方看了一眼「就飄走了」，讓她超傻眼。