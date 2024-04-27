日本動畫大師宮﨑駿親自企劃的《貓的報恩》將於5月1日在台上映，讓全台貓派粉絲都引頸期盼能再進戲院用大銀幕「吸貓」療癒平常生活忙碌的心情，片商更推出台灣獨家特典，上映首周購票即可獲得「貓男爵」款限量A3珍藏海報乙份，上映第二週購票即可獲得「大白貓胖胖」款限量A3珍藏海報乙份，2張海報還能組合起來讓貓男爵、大白貓胖胖同框，絕對是貓奴必收的珍藏品，各家戲院分配數量有限，送完為止。

片中公認最受喜愛的角色非貓男爵莫屬，吉卜力工作室歷年作品有不少令少女心噴發的動畫角色，包含默默守護著千尋而被稱為「國民初戀」的白龍，外表俊美又溫柔無比的霍爾，和完美展現紳士風範的貓男爵都是粉絲心中的男神，貓男爵不只經常在日本網站排行榜上名列前茅，台灣網站票選吉卜力十大男神排行榜中也是唯一「非人形」的角色，貓男爵一身白西裝，優雅沉穩又風度翩翩，保護小春的樣子更是英勇，讓粉絲少女心爆棚、直呼「好想嫁給貓男爵」、「我的童年初戀」。

此外，片商甲上娛樂推出全球獨家雙人電影套票，每組包含2張電影交換券和2張場景紀念票卡，紀念票卡場景精選女主角小春與貓男爵令人怦然心動的經典畫面，分別為「重返人類世界款」、「當貓也不錯款」，首批早鳥套票加贈限量款紀念書卡、立刻完售一空，片商緊急加碼後也僅剩最後數量。而吉卜力工作室周邊商品專賣店「橡子共和國」也同步推出限量商品「貓男爵 擺飾音樂盒」，將電影中帥氣的貓男爵實體化。