過去存到100萬元就被認為是有了第一桶金，買百萬元的車子就是名車，千萬元的房子就是豪宅，但如今房價、物價瘋狂飆漲，讓網友們忍不住感嘆說「現在是千萬好窄了」。

鄉民「icemaydays」昨（27）日在PTT房屋板表示，以前大家普遍都會說千萬豪宅、百萬名車，連新聞媒體也會用這些詞彙進行報導，但如今破千萬的套房已經不少了，有些甚至只有2房就要2000萬元，讓他好奇說「現在還有千萬豪宅的講法嗎？」

其他人看完後也喊「千萬好窄好嗎」、「現在中位數成交價1125萬，少於一千萬的都是低總了」、「現在千萬是窮人線了」、「以前還有百萬豪車，現在幾乎都要百萬了吧」、「現在應該是『億元豪宅，千萬名車』」。

不少人也說「你小時候應該聽過百萬富翁吧？後來是千萬富翁，然後是億萬富翁，但現在呢？億萬富翁是得用美金計價才算」、「沒看到我們新青安貸款的條件嗎？總價1250萬以下叫做青年首購區，代表1250萬以下都叫做基本房而已」、「台中西屯兩房3000萬搶光，你說1000萬要買什麼，廁所」、「政府默認1200萬是基本」。