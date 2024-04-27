國人逐漸重視音樂藝術，學習樂器的風氣鼎盛，不僅擁有陶冶性情、療癒身心的作用，更能培養耐力和專注力，長期以來是教育中重要的一環。高雄大遠百在年度大檔「母親節」檔期特別攜手嘉義市管樂團共同舉辦「樂來越愛你」系列活動，27日首辦「變身小小音樂家」及「樂來越愛你快閃音樂會」，將音樂種子散播到兒童教育，讓小朋友們化身成為音樂的重要領航員，透過親身體驗及切身感受，增加對於音樂科學的認識，啟發想像、鼓勵音樂之美進入生活；適逢嘉義市管樂團今年成立屆滿30週年，將於5月30日於高雄衛武營國家藝術文化中心舉辦「大地有愛•聲聲不息-卅週年音樂會」，歡迎喜愛管樂的民眾一起到場共襄盛舉，譜出美妙的獨嘉樂章。

高雄大遠百表示，少子化讓家長更重視子女的未來，盼讓孩子接觸多元領域及拓展視野，並透過活動體驗進一步探索興趣，對於未來職涯發展有更多想像與選擇。此次跨界聯名，與嘉義市管樂團共同舉辦「樂來越愛你」系列活動，27日由該樂團的銅管五重奏帶來「快閃音樂會」，悠揚的樂音、輕快的組曲，成功吸引不少路過民眾的目光，並同時舉辦「變身小小音樂家」，百名萌娃透過遊戲闖關，包含木管寶藏探險、銅管王國挑戰、打擊節奏大作戰等關卡，將樂器特色及節奏掌握融入關卡中，讓小朋友以趣味的方式踏入美妙的音樂世界，同時留下美好的回憶。

嘉義市管樂團成立於1994年，以推廣本土音樂、深耕管樂教育及協助推動音樂活動為宗旨，成員來自在地各職場之愛樂青年，為共同的興趣投注心力於這個管樂大家庭，期間大小演出已超過400場，地點涵蓋全國各地，也曾多次應邀至港澳、大陸、菲律賓、韓國與日本等地訪問演出，首次與百貨業進行異業結合，即創下廣大好評。

高雄大遠百看好母親節這一波強勢消費力，自即日起至5月14日止，祭出「媽咪我愛你」促銷優惠活動，主打百貨服飾當日滿5,000元送500元，保健器材單筆滿5,000元送500元，大家電單筆滿1萬元送1,000元，還可再搭配12大銀行全館單筆分期刷滿6,600元送200元；此外10大銀行配合數位3C、MUJI單筆分期刷滿1萬元即享5％回饋；值得一提的是，刷HAPPYGO Pay享單筆滿額5倍贈，遠百再加碼全館單筆刷滿5,000元送200元、單筆刷滿3萬元送1,000元，讓優惠多更多；除此之外，還有最令HAPPY GO卡友期待的點點成金紅利回饋，扣200點贈100元紅利券、扣500點贈250元紅利券，聰明消費讓點數一點也不浪費，眾多優惠勢必讓民眾提早出手，搶買母親節特惠組及母親節禮品，高雄大遠百預祝全天下媽咪母親節快樂。

除了上述精彩活動外，高雄大遠百九樓活動中心自即日起至5月14日止，推出「belief精品包包特賣」此次共展出上百款精品包，無論是單肩包、手提包、托特包、後背包、皮夾應有盡有，最低價只要1.9折起，讓民眾以超級划算的價格輕鬆把美系、歐系、日系包款帶回家，讓還沒計畫出國採買的民眾也能趁此機會大撿便宜，同期還有adidas特賣會，商品全面3.5折起，各種流行款式應有盡有，服飾鞋款1件6折、2件5折，機會難得錯過不再。