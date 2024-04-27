夢時代攜手有點市舉辦「有市集」原創角色期間限定店，即日起至6月10日止，在夢時代8樓時代會館人氣登場！集結11位超人氣原創角色插畫家，包含：蜜可魯、狗狗的小跳步、KINGJUN、小黃間、變種吉娃娃、小心臟、松尼奇尼、瘋狂眼珠、可愛大王、胡子碰碰及貓小姐Ms. Cat，並展出1.5米高的胡子碰碰造型扭蛋機，相當吸睛可愛。不僅如此，期間限店中還規劃一系列有趣獨特的輕軌拍照區，粉絲們可融入場景，與11位可愛角色共同留下美好回憶。

夢時代於8樓時代會館舉辦為期52天的「有市集」原創角色期間限定店，網羅近500樣可愛的原創角色周邊商品。另推出週週主打星活動，憑期間限定店單筆消費滿499元發票，即可兌換當週主打星限定好禮乙份。此外，夢時代特別邀請多位插畫家親臨現場與粉絲拍照互動，依序登場的見面會有4月28日小心臟、5月5日小黃間、5月12日瘋狂眼珠、5月19日可愛大王、5月26日胡子碰碰及6月2日狗狗的小跳步，讓民眾們能與喜愛的插畫家拍下精彩合影。

夢時代表示，活動期間針對APP會員同步推出多項獨享優惠，包含：4月20日起，於展場中完成指定拍照打卡任務，即贈「透卡」1張，限量1,000份；4月20日至5月3日單筆消費滿599元的會員，可現抵50元；5月18日至5月31日，憑1點OPENPOINT點數即可兌換50元購物金，限量400份。期間限定店周圍更陳設了超過20座的限定姓名貼機、拍貼機以及扭蛋機等，提供民眾多樣性的紀念商品選擇。值得注意的是，首次登場的巨型胡子碰碰造型蛋機，每抽200元，有機會將限量胡子碰碰原創公仔、價值880元的碰碰大抱枕、可愛實用的飲料提袋或一卡通等有市集限定商品帶回家。