台灣洗腎盛行率冠居全球，洗腎人口超過9萬人，如何護腎是值得重視的議題。對此，醫師提醒有9大族群，包括糖尿病、高血壓、抽菸、痛風、老年人、長期服藥、洗腎家族史、代謝症候群等，每年一定要做腎功能的檢查，以確保腎臟健康。

腎臟是身體排毒的重要器官，但其出問題時往往不易察覺。亞大醫院腎臟科主治醫師、腹膜透析室主任林軒任就在個人粉專發文，點出以下9大族群務必每年接受腎功能檢查，以免腎功能遭破壞而不自知：

1、糖尿病：其通常不會在第一時間被診斷，往往都是等到出現吃多、喝多、尿多時，才發現血糖過高，此時可能已罹病3～5年，腎臟也開始受損。因此，國健署建議，糖尿病患者每年應做1～2次腎臟功能檢查及蛋白尿檢驗。

2、高血壓：血壓太高，會傷害腎臟血管，導致腎絲球缺血、腎臟纖維化和腎小管萎縮，造成腎絲球內的壓力升高，進而降低腎絲球過濾率和增加蛋白質的流失。

3、高血脂：血脂太高除了造成心血管疾病，也會傷害腎臟。就好比水和豆漿經過濾網，一定是相對黏稠的豆漿會使濾網負擔較大，因需要過濾的物質更多。

4、抽菸：其會造成血管內皮傷害，使腎臟血管的血流變小，還會導致氧化壓力。除此，菸品還含有一些重金屬，像是鉛、鎘等，雖是從呼吸道進去，但最終會沉積在腎臟，長期會引起它發炎。

5、痛風：當血液中尿酸值太高，尿酸會沈積在腎臟及腎小管，使腎臟血管萎縮，導致腎功能變差。

6、老年人：腎臟是一個排泄器官，若沒有好好保養，長期下來會造成腎臟傷害。

7、長期服藥：並非指高血壓、糖尿病等慢性病藥物。很多此類病人在發現自己患有腎臟病後，會要求醫生把藥物停掉，這完全是錯誤的，因造成腎臟病的原因，就是高血壓和糖尿病，而醫師開立藥物是為了讓患者能良好控制三高，假如停藥，只會讓腎臟功能繼續惡化。至於會造腎臟傷害的藥物則像是電台藥、來路不明的藥，以及未經指示服用的NASID止痛藥等。

8、家族史：若三等親內有人洗腎，就要特別留意自身腎臟功能。

9、代謝症候群：有研究顯示，若有糖尿病，往前回推的12年，其實身體已暴露在高血糖的狀態。若有代謝症候群，相當於糖尿病前期，除了會使腦部、心血管疾病風險快速增加，也要注意腎功能。

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