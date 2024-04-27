「南投縣112年璉紅盃5人制幼兒足球錦標賽」27日在縣立體育場盛大登場，來自33所公私立幼兒園計60隊參賽，小球員們在運動場上你來我往、展球技，場面緊張有趣。（南投縣政府提供／張妍溱南投傳真）

「南投縣112年璉紅盃5人制幼兒足球錦標賽」27日在縣立體育場盛大登場，來自縣內33所公私立幼兒園共60隊參賽，參加隊職員人數逾600多人，小球員們在運動場上你來我往、展球技，為爭取佳績，競爭相當激烈，場面熱鬧。

現場小選手們個個精神抖擻、神氣十足，在球場中飆技，不論是傳球、盤球過人、射門都頗具專業架勢，場邊老師及家長加油聲不斷，場面既緊張又有趣。

南投縣政府祕書長洪瑞智表示，璉紅盃5人制幼兒足球錦標賽邁入第5屆，感謝各校幼兒園對基層足球扎根重視及讓幼兒們快樂踢球，幫助促進健康及學習成長，今年報名參加的隊伍較去年增加11隊，達60隊規模，成長幅度近2成，顯見足球運動在南投漸顯成效。

洪瑞智指出，為促進足球運動永續發展，南投縣足球運動從基層幼兒園、小學、國中開始札根推動，5年來如火如荼的在各級校園開展，目前縣內幾所高中職校亦表達有意銜接南投縣國中端足球選手，繼續留在南投踢球的意願，盼達成建構四級制發展目標。

除此南投縣亦配合教育部體育署自民國108年起在全國推動足球6年札根計畫，積極開啟足球紮根計畫，並配合教育部體育署運動 i台灣2.0計畫推動，期望將足球運動推廣為南投縣的全民運動。

教育處表示，本學年度中等學校5人制足球聯賽國中女生組決賽，平去年紀錄榮獲季軍佳績；水里國中的谷璿以32顆進球拿下金靴獎，亦獲MVP最有價值球員獎；埔里國小、 愛蘭國小、太平國小等3校代表南投縣，參加本學年度全國國民小學足球世界盃總決賽，讓本為足球沙漠的南投縣蛻變為綠洲。

參賽幼童以4隊為1組分組比賽，分別頒給冠軍及優勝獎盃，另璉紅企業贊助頒給每位小選手客制化印有選手名字優勝獎牌1面，縣府頒給優勝獎狀乙紙，另大會遴選5位表現優異的小足球運動員，分別頒給「最佳球員獎」、「最有潛力獎」、「最佳勇氣獎」、「金手 套獎」、「金靴獎」以資鼓勵。