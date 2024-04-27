「印度文化推廣」活動今在汐止夢想社區登場。（新北市文化局提供）

今日活動有印度傳統舞蹈及現代寶萊塢表演。（新北市文化局提供）

新北市文化局與台北印度愛樂中心合辦「印度文化推廣」活動，今（27）日在汐止夢想社區登場，活動以「印度西孟加拉邦文化」為主題，邀請世界各國及台灣的藝術家共同參與，安排豐富的印度音樂及舞蹈演出、多元市集展示及工作坊，讓民眾體驗印度多元的歷史文化。

文化局副局長于玟表示，新北市是全國人口數最多的城市，新住民人口也高居全國之冠，呈現新北市多元的文化風貌，印度文化推廣活動至今已邁入第11年，透過活動讓大家更認識印度深厚的文化蘊涵，今年串聯「新北市多元文化節」，透過系列活動的辦理，讓市民朋友更加認識世界各地的多元文化，同時推廣新北市多元文化相互融合的特色。

台北印度愛樂中心執行長吳德朗表示，印度為四大文明古國，對世界各地區的文化發展皆有深遠的影響。西孟加拉邦為古代佛教聖地，佛教名人法顯和玄奘大師皆曾前來學習佛教哲理，也是印度文學和電影的搖籃，出產眾多文學、電影巨匠，如文學巨擘泰戈爾和《阿普三部曲》的導演薩雅吉·雷，是印度人文薈萃之地，具有豐富的歷史文化內涵。

文化局表示，「印度文化推廣」活動有印度傳統舞蹈及現代寶萊塢表演，也安排多元市集展示，包括印度傳統美食、手工藝等，及印度紗麗試穿、印度手繪體驗。活動現場也提供印度瑜珈工作坊，活動免費，民眾可透過遊憩休閒，認識印度西孟加拉邦文化。