每個人看待金錢的態度不同，有些人認為錢夠用就好，也有人出手闊綽，打腫臉充胖子，更有一些人錙銖必較，十分看重錢財。《網易》運勢專欄點名3星座視錢如命，是典型的「守財奴」，很摳門卻偏偏口袋裡最有錢。

▍處女座

處女座做事嚴謹，很有危機意識，對於金錢的態度同樣如此，除了生活過得十分節約之外，買什麼東西都會貨比三家，即便只省下1塊錢也不覺得麻煩。事實上處女座工作能力佳，表現出色，並不是真的窮，只是不願意拿錢裝闊，尤其是當別人把他們的付出視為理所當然的時候。

▍巨蟹座

巨蟹座勤儉持家，每一分錢都花在刀口上，常常都能夠用最少的價錢買到物超所值的東西，對理財也相當有規劃，哪怕是別人眼中微不足道的小錢，在巨蟹手上也很有價值。巨蟹賺錢的動力是為了過上好日子，但在真正賺到錢的時候卻捨不得花，是典型的越有錢越節省的類型。

▍金牛座

金牛座在別人眼裡是鐵公雞代表，平時聚餐基本上很難看見他們的身影，想讓他們請客買單更是比登天還難，甚至對自己也摳門到了極點。事實上金牛座之所以視錢如命，並非真的窮，而是金錢才能帶給他們滿滿的安全感，為了晚年能過得舒心，寧願年輕時多吃點苦，就算生活過得拮据一點也無妨。

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