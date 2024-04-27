小米首款電動車SU7開賣28天成績如何呢？小米集團董事長雷軍直言，過去28天就像是一場夢，每天都像是考試，勉強通過了第一輪的考驗。他表示，SU7已交付5781輛，鎖單75723輛，並計畫3年後開始進軍國際市場，更喊話未來15到20年內，努力成為全球前五大汽車製造商。

快科技報導，小米SU7銷售成績亮眼，雷軍在北京車展開幕中坦言，「過去28天就像是一場夢，我承認但我不太敢相信，這是真的嗎？而且，當所有人用放大鏡來審視你的時候，每個問題都成了挑戰」。

雷軍說，自己每天都充滿焦慮，甚至創造了一種模式，每天晚上回答網友當天的所有提問，無論多晚，我們都盡力做出回應。

「我覺得這28天，每一天都像是考試，勉強覺得通過了第一輪考試。」雷軍認為，目前還面臨著交付、品質等一系列的挑戰，「做車這3年我覺得挺不容易的，佩服每一位造車人」。

報導指出，對於國際市場，雷軍表示，3年後再啟動國際市場，因為小米本身就是一個高度國際化的公司，「我們今天有一半的業務來自全球市場，所以我相信，3年後開始進軍國際市場也不算晚」。

小米SU7正式發布28天後鎖單量75723台，已交付5781台，創下了新品牌首款車上市首月的交付量新紀錄。