大陸國台辦發言人朱鳳蓮：大陸願向花蓮地震災區捐贈臨時組合屋。（藍孝威攝）

今天（4月27日）凌晨，台灣接連發生規模6.1及5.8的餘震。大陸國務院台辦發言人朱鳳蓮傍晚表示，經瞭解，花蓮災區民眾希望盡快有較為安定、相對方便舒適的活動組合屋住所。大陸方面願意提供幫助，將通過兩岸紅十字組織捐助，希望相關物資盡快順利送給災區民眾。

朱鳳蓮表示，兩岸同胞同屬中華民族，是一家人，在重大自然災害面前，兩岸同胞歷來守望相助，共克時艱。

朱鳳蓮表示，4月3日台灣花蓮海域發生規模7.3地震後，大陸方面第一時間表達高度關切和深切慰問，表示願意向受災同胞提供救災援助。