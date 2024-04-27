國軍「漢光40號」演習電腦兵棋推演落幕，今年演習中，首次納入應對「大陸滾裝船威脅」的想定。退役少將栗正傑表示，漢光演習兵推，把大陸滾裝船納進去，代表敵人已在我們灘頭建立陣地，這時我們可能陷於美方所樂見的城鎮戰，這代表事情很嚴重。

栗正傑今(27日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這次漢光兵推把滾裝貨輪納進去，代表很嚴重的一件事。一般來講 ，貨輪是用來運裝汽車或者是推土機，大家一定看過，在碼頭邊，車門一打開，車子從裡面一台一台開下來。至於兵推為何把滾裝貨輪納進去？代表這次漢光兵推，對方已經打到開放港口，不只是登陸，而且已建立灘頭堡，也就是說，對方的貨輪，已經順順利利到達我們港口。

栗正傑接著指出，我們的台北港、台中港、高雄港等這種大港，或花蓮港，才可以停靠滾裝貨輪。若我們兵推把滾裝貨輪納進來，代表對方已經在我們灘頭建立灘頭陣地，後續則可利用滾裝貨輪，陸陸續續將它的戰車，以及後勤補給的油料、彈藥，源源不絕地用滾裝貨輪送上岸來。

栗正傑點出，這時我們可能陷於美方所樂見的城鎮戰，就可能開始打了。所以用滾裝貨輪，代表我們兵推的狀況，已經是打城鎮戰的一種情形。