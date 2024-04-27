香港56歲男星黃子揚過去與影后惠英紅大談姊弟戀，轟動香港演藝圈，之後他傷害惠英紅腳踏多條船，兩人戀情告吹；黃子揚情史相當豐富，在2017年3婚小20歲經紀人BoBo心才定下來。最近黃子揚無預警宣布嬌妻懷孕，他終於要當爸爸了。

黃子揚昔日活躍於香港電影圈，近年因娶了大陸經紀人BoBo，也把工作重心轉往大陸發展，不時會透過社群或影音平台與粉絲互動。最近黃子揚被發現有段時間沒更新動態和直播，25日他在抖音發文，他才公開嬌妻BoBo懷孕喜訊，「我現在除工作外，大部分時間都在陪大王（BoBo）待產」。

黃子揚近期被發現減少更新社群，日前才宣布嬌妻懷孕，大多時間都在陪嬌妻。（圖／摘自黃子揚抖音）

其實黃子揚曾有兩段婚姻，但婚後都沒有小孩，56歲的他終於升格當準爸爸了，他想帶著嬌妻一起直播分享喜悅，「她不願意露臉總說自己醜，但我覺得她這時是最美的」；在黃子揚公開娶小20歲BoBo消息後，他相當寵嬌妻，目前他也是全程陪BoBo每次產檢，看得出來準備好當個好爸爸了。

昔日黃子揚因為帥氣外貌加上超MAN性格，就算大多在電影裡飾演小配角，但還是迷倒不少女星，其中最有名的一段情就是跟影后惠英紅的姊弟戀，兩人交往3年後鬧翻，惠英紅更揭露他腳踏四條船的超渣行徑，事後他也被外界形容是惠英紅的汙點。黃子揚曾在多部港片中飾演反派，他也被封「十大壞人」之一。