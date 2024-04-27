郭書瑤登上真人秀節目《乘風2024》。（星星相藝提供）

郭書瑤（中）登上真人秀節目《乘風2024》。（星星相藝提供）

郭書瑤（瑤瑤）獲邀參演真人秀節目《乘風2024》，也是她出道15年來第一次登上如此大型的舞台，讓她相當感恩：「覺得自己很幸運，畢竟當演員很多年，沒想過有機會能上大舞台。」最新一集節目中，她還與法國女星Joyce、俄羅斯歌手Mari一同表演，令人耳目一新。

瑤瑤回歸初心，以經典的《HONEY》造型登場，演唱出道成名曲，表現被評為「甜到出水」；她開心說：「運氣、運氣啦，30＋再次穿回10幾歲的蓬蓬裙及高馬尾，雖然還是會害羞微彆扭，但是一種有趣的體驗。」提到跟國外藝人合作，瑤瑤說：「看著另外兩個姐姐這麼厲害，就會被激起不能拖累的精神，更把皮繃緊的去唱歌。」

此外，親和力十足的瑤瑤，更被節目稱為「國際姐姐的保姆」，她表示：「參加選秀節目，還可以交到各國佳麗好友，覺得太開心了。」參演過程辛苦嗎？瑤瑤雲淡風輕表示：「反覆排練、唱跳，都是我喜歡的事，沒有覺得辛苦。但確實有30＋不如20＋耐操的感覺。」