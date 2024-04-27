嘉義市立大業實驗國民中學113學年度新生將招收80名，26、27日辦理新生登記，首日就有家長冒雨大排長龍搶先登記，結果共142人登記，超額62名，將於5月2日抽籤，有周姓家長肯定新教學方式適合孩子，今年冒雨為次子辦理登記。

少子化衝擊，大業國中2023年轉型為實驗國中，與大學合作發展創新教學模式，推出AI、雙語國際跨域課程，112學年度招生即吸引大批家長關注，113學年度第2屆招生26、27日辦理登記。

校長陳明君指出，26日首日登記，剛好鋒面帶來大雨，但登記毫無受影響，大爆滿，首日報名人數就破百人，顯示家長對學校創新教育有高度認同及信任，兩天下來有142人登記，比預定80個名額多了62名。

課發中心簡意文主任說，將對新生資格審查，依照公告的順位，錄取60名學區、20名非學區的新生，5月2日辦理抽籤，5月10、11日辦理新生報到，以確保招收的學生符合學校實驗教育理念。

周姓家長說，女兒去年是首屆學生，發現孩子變得不一樣，到校學習動機強，學校重視健康、運動、恆毅力培養，課程前瞻創新，與大學端連結，他很認同，今年兒子也要上國中，他冒雨到校登記，希望兒子也念大業實中。

家長會葉妙如偕同校友會理事長熊千綺都肯定大業實中首屆辦學成績，也到校關心第2屆招生情形，看到家長冒雨搶登記，認為是反映出家長對體制外的創新實驗教育有期待。

陳明君說，黃敏惠市長非常重視大業實中作為嘉義市第一間市立的實驗學校的發展潛能，學校課程研究發展邁入第3年，將持續研發跨域課程如玩藝數、STEAM＋E、全英語海洋探索等實驗課程，以滿足學生和家長的需求。