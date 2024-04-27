日本兵庫縣警察局爆出已婚警員雙外遇，利用上班時間把派出所當砲房，事件爆發後男女警察分別減薪一個月處分，連開車載送女警返家的同事也被告誡。

據《富士新聞網》報導，兵庫縣警察表示，阪神地區警察局的一名35歲男警官和一名27歲女警官，雖然兩人都已經結婚，但去年6月起2人就爆出不倫戀，更在8月23日於派出所內發生性行為，把派出所當砲房。男警當時正在值勤。

報導指出，今年2月，有其他同事員警發現兩人的異狀，隨後遭到警方政風單位調查。兩人承認了不當行為以及他們處於戀愛關係的事實，並表示：「這種行為是出於慾望。」事後兵庫縣警察已對兩名警官給予紀律處分，包括減薪一個月。

據了解，兵庫縣警察局，三、四年前，也有員警曾因在派出所進行猥褻行為而受到紀律處分。兵庫縣警察在一份聲明中表示，「作為一名警察，這是不能容忍的行為，我們將努力防止類似情況再次發生。」