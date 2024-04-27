彰化一名檳榔攤老闆娘因搬家在整理家中，發現用塑膠袋裝著的精液衛生紙，回想起7、8年前遭人性侵，而當時男客趁著她喝醉斷片後，載她去汽車旅館性侵得逞，她也趁著對方去盥洗時，將精液用衛生紙擦拭並保留起來，並且向對方提告；法官調查，女子案發前後期間，多次對男客借健保卡領藥，雙方也於2年內連繫逾300次，認為性侵證據不足，男客獲判無罪。

據判決書記載，一名男子於103年至104年間，因時常光顧1間檳榔攤，且為了要和對方有接近的機會，便開車載著老闆娘至黃昏市場喝酒，不料，男子趁老闆娘酩酊大醉，意識不清之際，將老闆娘載至汽車旅館性侵得逞，不料，老闆娘醒來後，發現下體疼痛，藉著男子在盥洗時，用衛生紙將精液擦拭並且留存，直到111年8月上旬對男子提告。

對此，男子則辯稱，雙方是兩情相悅，且當時檳榔攤老闆娘是清醒的狀態，而男子的辯護律師也指出，女子(檳榔攤老闆娘)自102年6月開始就委託男子到診所領取焦慮症藥物，一直到107年7月前，女子每個月都向男子借健保卡到該診所拿藥。

男子辯護律師也說，當時雙方的通聯次數，在短短2年間高達逾300次，因此，若男子對女子有性侵犯行，雙方不可能頻繁聯絡，且男子不可能繼續出借健保卡讓女子領藥；另外，女子能拿出8年前未經保存的男子精液，且僅驗出男子DNA，也未驗出女子DNA，實在有違常情。

彰化地院法官審理時，女子向男子借健保卡拿藥、聯絡拿取健保卡，以及買賣檳榔攤販售商品等事，期間跨越男子的犯行時間，且女子於104年初、年中也曾對男子提告2次妨害性自主，皆遭檢察官不起訴處分。

另外，證人生魚片負責人，確認女子所提到的餐廳，其實際位置與裝潢不同，再者，沾有精液衛生紙與衛生紙照片，僅能佐證兩人有發生性行為，但無法據此推論男子是否趁女子酒醉無力抗拒之際，對女子有性交行為，至於「汽車旅館」與「黃昏市場」照片，僅能補強兩人先在黃昏市場用餐，再去汽車旅館發生性行為，對於女子是否在黃昏市場喝到不省人事，或在汽車旅館因酒醉遭乘機性交，均無證據以證明，法官判男子無罪。

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