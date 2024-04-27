刑事局27日至28日和玉山金控、高雄全家海神隊、高雄市警察局等單位，在高雄市鳳山體育館共同舉辦反詐宣導活動。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

國內近期傳出「運彩投資詐騙」個案，歹徒專門針對喜歡觀看運動賽事及運動投注的民眾進行詐騙。中部一名從事自由業的林姓男子，2月底透過社交軟體Instagram看到運彩投資的廣告，廣告內容分享許多成功投資的案例，林男平時有觀看運動賽事的習慣，心想若結合對方的專業，一定能穩賺不賠。

林男點擊廣告後私訊網友阿金，阿金表示他們有代操作運彩的專業分析師，但需要先行匯款進行代操，因為阿金提供許多成功案例、個人粉絲專頁也有粉絲數及張貼生活照等，林男信以為真，便依阿金指示匯款5萬元至指定帳戶，隔日阿金表示林男中了運彩92萬元，慫恿林男繼續加碼，但當林男表示欲獲利了結出金，阿金又聲稱需額外付手續費、稅金等，讓林男起疑追問阿金是否訛詐，不料，立即遭到封鎖，林男才確信遭到詐騙而至警局報案。

刑事局表示，針對關注運動賽事族群的詐騙，還有販賣偽造的籃球卡、籃球鞋等，為提升喜歡運動的民眾識詐意識，刑事局27日至28日和玉山金控、高雄全家海神隊、高雄市警察局等單位，在高雄市鳳山體育館共同舉辦「要就來真的看清楚！先查證！全民防詐動起來！」活動，由玉山金控行銷長林俊佑、刑事局預防科長林書立及高雄市警察局副局長林新晃、刑大大隊長鄢志豪、鳳山分局長陳柏彰及犯罪預防科長李明達一同站上球場，向現場球賽觀眾提醒反詐識詐的重要性。