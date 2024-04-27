根據行政院公布的資訊，此次美方代表團成員共約30人，包括美國貿易代表署(USTR)、美國在台協會(AIT)及相關部會官員。

台美貿易倡議談判將由美國AIT和台灣駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）共同主持，貿易談判為閉門會議，時間自4月29日（周一）至5月3日（周五）為期五天。

行政院表示，我方則由行政院經貿談判辦公室楊珍妮副總談判代表偕同外交部、內政部、經濟部、勞動部、農業部、衛福部、金管會、環境部及海委會等部會。

AIT表示，麥卡廷負責中國、蒙古、台灣事務。他也是去年1月在台北、8月在華盛頓展開談判的美方代表。

AIT亦公布談判架構、內容中涵蓋的多個議題進行討論。4月首周由USTR提出的此次談判框架，將涉及農業方面，勞動方面，和環境方面，尤其包括推動綠色企業、綠色就業與經濟去碳化。

在此輪談判之前，美台雙方已於去年6月1日完成了「美台21世紀貿易倡議」首批協定的簽署，協定內容涵蓋關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐以及中小企業。AIT表示，此項協定將使美國企業得以為台灣及台灣的消費者提供更多產品，同時建立更透明、更便捷的監管程序，這將促進雙方市場的投資並創造更多經濟機會，尤其有助於中小企業。