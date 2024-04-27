大陸央視《奮飛向戰的海空獵手》紀錄片指出，解放軍2架殲-11BSH在南海遭到美4架F/A-18挑釁，被美戰機直接用火控雷達鎖定，最後成功脫逃。退役少將栗正傑認為，解放軍之所以會發這個訊息，也代表中美在南海之間較勁意味十足。

栗正傑今(7日)在政論節目《新聞大白話》中表示，中美這次2打4的軍機接觸，應該是解放軍從嚴從難的練習。如果對方是用火控雷達鎖定，威脅性相當大，如果為了生存，也不知對方會不會扣下板機，若要反制，可能就會用飛彈去打，因為用火控雷達鎖定，等於是向對方開火，反應時間頂多16秒。

栗正傑接著指出，中美軍機若在海上遭遇，如果敢用火控雷達互相鎖定對方，那就代表已經開火，絕對不只是演練。以這次來講，解放軍會發布這種訊息，是要從嚴從難來做練習，因為他們也要練習一旦被對方火控雷達鎖定之後，要怎麼脫身。

至於被火控雷達鎖定，要如何脫身？栗正傑表示，第一個是向對方衝去，對方雷達就沒辦法鎖定；第二個就是儘量向上爬升，因為飛彈向上爬升，要消耗的火藥就會比較多；當戰機裡的油比較多，飛彈火藥不夠多，飛彈不見得追得上。

栗正傑認為，解放軍之所以會發出這個訊息，也代表中美雙方在南海之間較勁意味十足。