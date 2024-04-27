富邦文教基金會與文策院在台灣兒童影視內容質與量的提升上攜手努力，帶動產業動能，為台灣兒童推出更多「寓教於樂」的國內自製節目。經過一年的努力，除了兒少影視內容基金的籌畫如火如荼進行中，基金會也在文化部的支持下，順利推出第一個新媒體跨域的兒少節目--《虎姑婆和他的朋友》。

台灣兒童節目中音樂的單一性問題顯著，多數唱跳節目被簡化的歌詞和旋律所主導，侷限了兒童對於音樂的認識和欣賞。富邦文教基金會執行董事陳藹玲表示，音樂不僅能夠促進小朋友的智力成長，還可以加強他們的社交技巧、提升自信以及調節情緒。富邦文教基金會開發製作《虎姑婆和他的朋友》節目，希望兒童透過觀看其他兒童的經驗，鼓勵他們更勇於表達自己，更首度嘗試以流行音樂融入兒童節目，讓教育與娛樂相結合，希望提供兒童觀眾更多元的音樂體驗，並讓音樂成為一種情緒支持與思考啟發的可能。

《虎姑婆和他的朋友》是一個專為兒童企劃製作的流行音樂節目，特別邀請陶晶瑩重新詮釋傳統「虎姑婆」形象，陶晶瑩表示：「我們翻轉了虎姑婆的人設，他不再是深夜嚇唬小孩的怪物，而是吃素、愛唱歌跳舞，並且陪伴小孩面對恐懼的角色。」，談到節目錄製的困難與趣事，陶晶瑩表示：「不接話，有時候，他們就是不接話。」

節目邀請同樣身為父母的音樂人黃韻玲、徐若瑄、品冠、旺福、許哲珮、羅文裕、陳建瑋、葛西瓦及首次以個人身分演唱自己創作曲的小威，為孩子們打造出九首以世界民謠為基底的流行音樂，跨越古典、爵士、電子、流行音樂多種曲風，每首歌都是一份獻給孩子的祝福。「孩子是我們最重要的創作靈感來源」歌手羅文裕與陳建瑋暢談創作過程中孩子給他們的各種創作能量；許哲珮聊到創作＜眼淚英雄＞的背景，表示「我想替孩子創造一個奇幻與魔法的世界，在這世界裡，不用怕哭，因為眼淚是一個英雄。」排灣族創作歌手葛西瓦此次帶著屏東彩虹古謠隊，一起完成歌曲的錄製，他表示「這是一個很棒的過程，能夠帶著孩子一起完成這個任務。」

除此之外，本次亦力邀強大的音樂製作團隊--朱敬然、洪筠惠、古晧、秦序章、黃宣銘等製作人，創下台灣兒童音樂節目前所未見的金獎組合紀錄；更在三金設計師王宗欣領軍下，匯集台灣優秀的視覺及動畫團隊，一同打造一個音樂森林世界，在歡樂、活潑的氛圍中教導孩子們勇敢地面對內心的恐懼。希望利用音樂的力量，激發兒童的想像力和勇氣，讓他們在探索和學習的過程中，跨越恐懼，成長為更強韌的自我。品冠表示「這是一個誠意滿滿的節目，面對恐懼、感受音樂的美好」，也邀請所有大朋友小朋友準時收看！

(27)日富邦文教基金會偕同參與製作的瀚草文創、dosomething studio，以及全球發行的台灣大哥大及MOMO親子台，在節目合作單位台北流行音樂中心宣布《虎姑婆和他的朋友》正式首播，虎姑婆陶晶瑩及他的音樂友人們--品冠、葛西瓦、陳建瑋、羅文裕更將在北流戶外廣場的大舞台，與參與節目的許多小朋友們，一起擔任台北市教育局兒童月的閉幕演出，現場開起虎姑婆與朋友的音樂趴！

《虎姑婆和他的朋友》每集15分鐘，將於4／27週六晚上五點在MOMO親子台及MyVideo盛大首播，之後每週六更新一集，另外，在富邦文教基金會基金會 YouTube 頻道momo mini，還有更多精彩花絮、漏網鏡頭與虎姑婆和音樂友人的番外演出片段喔。