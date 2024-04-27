勞動部雲嘉南分署新營就業中心27日上午在新營糖廠中山堂舉辦「祥龍迎薪」徵才活動，有16家廠商提供656個工作職缺，超過一半起薪3萬元，其中官田鋼公司工程師職缺薪資達5萬元，成全場焦點。

徵才現場還設置求職托兒專區，提供育兒家長無壓力尋覓工作機會，現場提供履歷健檢、職涯門診服務，方便求職者尋覓適合工作。

現場包括涵蓋美容業、製造業、食品業、保全業及服務業等，提供有許多優質工作機會，其中官田鋼鐵徵求電機助理工程師，月薪最高可達5萬元；長榮鋼鐵、榮眾科技應徵的環安工程師與工地管理員等職缺，月薪開出4萬8000元。

勞動部鼓勵中高齡與婦女朋友重返職場，推動「壯世代就業促進獎勵」與「婦女再就業計畫」，現場設置「再就業獎勵站」獎金專區，符合資格的求職者，經公立就業服務機構推介就業，穩定就業達90日以上，就有機會領取就業獎勵金，最高可領6萬元，幫助中高齡及二度就業朋友勇敢踏出求職第一步。

30歲朱小姐2年前為照顧剛出生的小孩，自藥廠辭職，如今孩子就讀幼兒園，想重返職場，27日當場搭配「婦女再就業」計畫，有機會可領取再就業獎勵金6萬元。