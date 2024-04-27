屏東縣麟洛鄉前田心村長陳世隆遭法官判定當選無效定讞，屏東選委會27日辦理村長補選，陳世隆派出兒子、現年36歲的鑄造工程師陳樺東再戰昔日對手曾志忠，結果陳樺東不僅以275票當選，得票數還勝過父親，成為麟洛鄉有史以來最年輕的村長。

據了解，前年九合一大選，陳世隆以226票當選田心村長，勁敵曾志忠得票數則為216票，2人僅有10票之差；去年陳世隆遭提當選無效之訴，案經屏東地院審結後，法官判處當選無效，陳世隆不服上訴，但二審法官仍判當選無效並定讞。

事後，屏東選委會公告田心村長補選，曾志忠隨即又投入選戰，而陳世隆也沒閒著，派出兒子再戰昔日對手。而補選結果出爐後，代父出征的陳樺東不僅傳捷報，票數還勝過自己的父親，陳世隆見兒子青出於藍勝於藍，開心不已。

看著父親笑得合不攏嘴，陳樺東也笑道，「爸爸真的很開心」，但他強調，自己也很開心，因為當村長不是為父親而當，他也有自己的抱負，他在參選拜票期間，深深理解到一位村長對村民有多重要，尤其是在人口老化的農村。

他不諱言，因為自己在高雄上班，很多選民擔憂選他會找不到人，為此，他深思熟慮過，自己還年輕，如果到時候真的兩邊忙不過來，他願意把工作辭掉回村全職服務，若以後發現自己不適合服務選民，再投入職場也沒關係。

他說，大家選他成為麟洛鄉有史以來最年輕的村長，可想像村人對年輕人的期待，他會努力做，不讓大家失望。

屏東選委會表示，田心村選舉人數818人，投票人數 434人，投票率53％，當中曾志忠154票、陳樺東275票，無效票則有5票，開票結果將提委員會審定後公告當選人名單。