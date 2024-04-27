美國國土安全部26日宣布成立「人工智慧安全保障委員會」（Artificial Intelligence Safety and Security Board），AI科技業大咖皆受邀加入這一聯邦諮詢委員會，其中不乏競爭對手，例如OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）與Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）。

美國官員表示，AI安全保障委員會是美國政府保護經濟、公共衛生和重要行業免受AI威脅危害的舉措之一。該委員會將與美國國土安全部合作，就如何在使用AI的同時，保護自身系統免受技術進步可能造成的潛在破壞，為電網運營商、運輸服務提供商和製造工廠等制定建議。

AI安全保障委員會有22名成員，其中的科技業高層包括OpenAI執行長阿特曼、Anthropic執行長阿莫戴、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、國際商業機器公司（IBM）執行長克利希納（Arvind Krishna）、奧多比（Adobe）執行長納拉延（Shantanu Narayen）、微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）。

谷歌（Google）母公司Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）、思科系統公司（Cisco Systems Inc.）執行長羅賓斯（Chuck Robbins）、亞馬遜網路服務（AWS）執行長塞利普斯基（Adam Selipsky）以及超微（AMD）執行長蘇姿丰等人也是成員。

美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）在電話簡報會上向記者說，他親自挑選了委員會成員，並前往全美各地與他們會面，確認他們的參與。他還特別點名阿特曼，表示「我毫不猶豫地選擇山姆（奧特曼），他也毫不猶豫地加入。」

馬約卡斯說：「我親自到OpenAI總部，會見了Sam及其團隊。Sam對於在我國關鍵基礎設施中引進AI的影響，有著清晰而深刻的理解。Anthropic的阿莫戴是另一位思想領袖。」

OpenAI以開發AI聊天機器人ChatGPT而聞名，Anthropic則是推出「可與ChatGPT匹敵」AI模型Claude背後的新創公司。事實上，Anthropic是由OpenAI「7叛徒」在2021年所共同創立，其中包括阿莫戴及丹妮耶拉（Daniela Amodei）兄妹，兩人分別擔任Anthropic執行長和總裁。阿莫戴曾在OpenAI擔任研發副總裁，負責負責GPT-2和GPT-3的建置工作。

Anthropic被稱為OpenAI挑戰者，它與OpenAI最大的分歧，是如何讓大模型更安全。日前，Anthropic旗下的旗艦語言模型Claude3 Opus在AI語言模型（LLM）排行榜 Chatbot Arena上「首次」超越GPT-4。