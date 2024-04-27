俄軍本週六（27日）清理戰場時繳獲了烏克蘭的M88A2裝甲救濟車「海克力斯」和M1150突擊破障車（ABV），一種基於M1艾布蘭坦克底盤的雷區和障礙突破系統，兩輛車都是美國對烏克蘭軍援的一部分。受訪軍官認為，這些車輛都太重，不適合在黑土上作戰。

🚨⚡️لأول مرة الكشف عن بعض المدرعات الغربية التي اغتنمها الجيش الروسي من القوات الأوكرانية، ومن هذه المدرعات كاسحة الألغام الأمريكية "M1150 Shredder"، التي تصنف كمدرعة هندسية جديدة طورت عام 2000 ودخلت الخدمة لدى الجيش الأمريكي عام 2008. pic.twitter.com/e6c0iPc0T0 — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) April 27, 2024

根據一位中央集群（Tsentr Group）軍官的說法，這輛M1150突擊破障車他們借助第一人稱視角（FPV）自殺無人機摧毀了車輛的光學儀器，成功「致盲」了這輛車。「在被『致盲』後，M1150改變了行駛方向，直接開入雷區，並被炸毀，」

這名軍官認為這輛70噸重的「卡在我們的黑土裡」的車輛，並不適合這個戰場上的環境。

在另一次行動中，M88A2裝甲救濟車「海克力斯」，專為回收艾布蘭坦克而設計，這輛63噸重的大力士在阿夫迪夫卡地區，同樣被FPV自殺無人機擊毀。

🇷🇺💪🏻 Fighters of the Center group captured an American M1150 AV demining vehicle based on an Abrams tank and an M88A2 Hercules BREM



The enemy vehicles were neutralized near the settlement of Berdychi near Avdeevka. pic.twitter.com/WQuPRifxNY — PERESVET (@peresvet_rus) April 27, 2024

迄今為止，五角大廈對於烏軍因俄無人機的威脅而從前線撤回美國提供的艾布蘭坦克的報導守口如瓶，直到本週打破了沉默。

美國參謀首長聯席會議副主席葛瑞第（Chris Grady）表示，目前美國已從前線撤出這些坦克，並將與烏克蘭合作重新調整戰術。美國及其北約盟國增加對烏克蘭的軍事供應的情況下。同時，俄羅斯軍隊已繳獲了30件烏克蘭西方軍事裝備，包括M113裝甲運兵車，以及布萊德雷步兵戰鬥車（M2 Bradley）和貂鼠步兵戰車（Marder）將在莫斯科展出。